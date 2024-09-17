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УЕФА дисквалифицировал Муслеру за нанесенный сопернику удар

УЕФА дисквалифицировал Муслеру за нанесенный сопернику удар Вратарь турецкого клуба "Галатасарай" Фернандо Муслера, который ударил ногой футболиста "Янг Бойз" (Швейцария) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, получил наказание от УЕФА.
Футбол
17 сентября 2024 г. 21:41
УЕФА дисквалифицировал Муслеру за нанесенный сопернику удар

Вратарь турецкого клуба "Галатасарай" Фернандо Муслера, который ударил ногой футболиста "Янг Бойз" (Швейцария) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, получил наказание от УЕФА.

Как передает Report, 38-летний голкипер дисквалифицирован на 3 матча.

Отметим, что уругваец спровоцировал конфликт, ударив ногой Алана Вирджиниуса, отличившегося на 87-й минуте данного матча, и получил красную карточку.

"Галатасарай" в итоге потерпел поражение от "Янг Бойз" со счетом 2:4.

Уточним, что Муслера не будет участвовать в матчах с ПАОК (Греция), РФШ (Латвия) и "Эльфсборгом"(Швеция).

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Версия на азербайджанском языке Rəqib futbolçuya təpik atan Fernando Musleranın cəzası bəlli olub

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