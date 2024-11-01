УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча

УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча.

УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча.

По информации Report, это связано с тем, что 47-летний тренер по физподготовке получил красную карточку в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором "Карабах" проиграл "Аяксу" в Баку со счетом 0:3.

Шотландский арбитр Николас Уолш удалил болгарского специалиста в перерыве матча.

Чакаров не сможет находиться в технической зоне в следующих двух матчах Лиги Европы.

Кроме того, Хулио Ромао, также получивший в этом матче красную карточку, и Эльвин Джафаргулиев, удаленный после второй желтой карточки, дисквалифицированы на одну игру.

Отметим, что "Карабах" встретится с "Будё-Глимтом" в Норвегии 7 ноября в рамках 4-го тура.