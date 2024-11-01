УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча.
По информации Report, это связано с тем, что 47-летний тренер по физподготовке получил красную карточку в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором "Карабах" проиграл "Аяксу" в Баку со счетом 0:3.
Шотландский арбитр Николас Уолш удалил болгарского специалиста в перерыве матча.
Чакаров не сможет находиться в технической зоне в следующих двух матчах Лиги Европы.
Кроме того, Хулио Ромао, также получивший в этом матче красную карточку, и Эльвин Джафаргулиев, удаленный после второй желтой карточки, дисквалифицированы на одну игру.
Отметим, что "Карабах" встретится с "Будё-Глимтом" в Норвегии 7 ноября в рамках 4-го тура.