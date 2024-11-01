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УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча

УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча.
Футбол
1 ноября 2024 г. 15:29
УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча

УЕФА дисквалифицировал тренера “Карабаха” Чудомира Чакарова на два матча.

По информации Report, это связано с тем, что 47-летний тренер по физподготовке получил красную карточку в матче 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором "Карабах" проиграл "Аяксу" в Баку со счетом 0:3.

Шотландский арбитр Николас Уолш удалил болгарского специалиста в перерыве матча.

Чакаров не сможет находиться в технической зоне в следующих двух матчах Лиги Европы.

Кроме того, Хулио Ромао, также получивший в этом матче красную карточку, и Эльвин Джафаргулиев, удаленный после второй желтой карточки, дисквалифицированы на одну игру.

Отметим, что "Карабах" встретится с "Будё-Глимтом" в Норвегии 7 ноября в рамках 4-го тура.

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Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın məşqçisini iki oyunluq cəzalandırıb

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