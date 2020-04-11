​УЕФА: Азербайджан вызвал улыбку на лицах футбольных фанатов

Сегодня пандемия коронавируса (COVID-19) охватила практически все страны мира. Именно поэтому в большинстве стран мира, в том числе в Азербайджане, для защиты здоровья населения, а также для предотвращения распространения вируса применяются правила социальной изоляции. Помимо того, что COVID-19 представляет собой реальную угрозу для здоровья человека, принятые ограничения нанесли серьезный ущерб многим сферам и особенно экономике.

Как сообщает Report, спорт также относится к числу сфер, которым нанесла урон пандемия коронавируса. Многие престижные спортивные турниры 2020 года, на организацию которых были потрачены миллионы, были отложены или вообще отменены. Ежегодно проводимый в Баку один из этапов Формулы 1, и 4 матча в рамках ЕВРО-2020, которые также должны были пройти в нашей столице вошли в число отложенных соревнований.

Мы, вероятно не ошибемся, говоря о том, что футбол - один из самых пострадавших от коронавируса видов спорта. Как уже упоминалось выше, 4 матча чемпионата Европы по футболу, которые должны были состоятся в Баку, перенесены на следующей год. Самый престижный клубный турнир на всем континенте – Лига чемпионов, за которой ежегодно наблюдают миллионы футбольных фанатов, а также Лига Европы, отложены на неопределенный срок.

В то время, когда футбольные фанаты по всему миру отдалены от своего любимого вида спорта, УЕФА опубликовал на своем официальном сайте статью о борьбе с пандемией коронавируса в странах-членах союза. В статье под названием «Европейский футбол объединился против вируса COVID-19» также упоминается и наша страна.

Так, в части статьи, посвященной Азербайджану, руководство европейского футбола рассказало о публикации на официальной странице Профессиональной футбольной лиги в Instagram, а также о пожертвовании представителя Премьер-лиги Азербайджана, футбольного клуба «Сабах» в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и о снятом мотивирующем видео-ролике.

В частности, на сайте УЕФА говорится о том, что: «Профессиональная Футбольная Лига Азербайджана поделилась забавными фотографиями с местных игр чемпионата на своей странице в Instagram, чтобы поднять настроение футбольным фанатам и их семьям, которые вынуждены оставаться дома.

В свою очередь, игроки, тренеры и сотрудники ФК «Сабах» перевели в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом более 25 тысяч евро. Клуб также выпустил видео в поддержку врачей и медсестер, работающих круглосуточно для лечения пациентов с COVID-19».

Отметим, что сегодня весь мир объединился для борьбы с коронавирусом. Борьба с вирусом в Азербайджане продолжается на высоком уровне и пожертвование в Фонд в размере 50 тысяч манат со стороны футбольного клуба является похвальным шагом. А тот факт, что это событие было опубликовано на официальном сайте УЕФА, стало источником гордости за футбол нашей страны.