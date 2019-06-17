"Удинезе" и "Ливерпуль" интересуются полузащитником "Бешикташа"

Итальянский "Удинезе" и английский "Ливерпуль" проявляют интерес к турецкому хавбеку стамбульского "Бешикташа" Дорукхану Токёзу.

Как передает Report, по сведениям Fotomac, "Бешикташ" уже отклонил первое предложение "Удинезе" по трансферу 23-летнего игрока в размере € 8 млн. Клуб из столицы Турции рассчитывает продать футболиста не менее чем за € 10 млн.

Помимо итальянского клуба уроженцем Эскишехира интересуется "Ливерпуль". Мерсисайдцы уже провели предварительные переговоры, но пока не сделали официального предложения по трансферу полузащитника "Бешикташа".

В сезоне-2018/19 Токёз провёл 20 матчей в высшем дивизионе турецкого чемпионата, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. За сборную Турции молодой футболист провёл два матча.