В Казахстане создадут новую СЭЗ с инвестициями в $3 млрд
- 07 ноября, 2026
- 11:52
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В Абайской области Казахстана планируется создать специальную экономическую зону (СЭЗ) "Семей" с прогнозируемым объемом инвестиций в проекты на уровне 1,4 трлн тенге ($3,13 млрд).
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. СЭЗ площадью 600 га разместится в районе Жанасемей.
На ее территории планируется создать промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт. Запуск новых предприятий позволит создать порядка 14 тыс. постоянных рабочих мест.
Проект предусматривает развитие логистической инфраструктуры и производственных связей между предприятиями, а также создание благоприятных условий для инвесторов.
С открытием СЭЗ "Семей" в Казахстане будут действовать 19 специальных экономических зон в 15 регионах.