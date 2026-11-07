В Казахстане создадут новую СЭЗ с инвестициями в $3 млрд

В Абайской области Казахстана планируется создать специальную экономическую зону (СЭЗ) "Семей" с прогнозируемым объемом инвестиций в проекты на уровне 1,4 трлн тенге ($3,13 млрд).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. СЭЗ площадью 600 га разместится в районе Жанасемей.

На ее территории планируется создать промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт. Запуск новых предприятий позволит создать порядка 14 тыс. постоянных рабочих мест.

Проект предусматривает развитие логистической инфраструктуры и производственных связей между предприятиями, а также создание благоприятных условий для инвесторов.

С открытием СЭЗ "Семей" в Казахстане будут действовать 19 специальных экономических зон в 15 регионах.