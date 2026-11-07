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    В Казахстане создадут новую СЭЗ с инвестициями в $3 млрд

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 11:52
    В Казахстане создадут новую СЭЗ с инвестициями в $3 млрд

    В Абайской области Казахстана планируется создать специальную экономическую зону (СЭЗ) "Семей" с прогнозируемым объемом инвестиций в проекты на уровне 1,4 трлн тенге ($3,13 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. СЭЗ площадью 600 га разместится в районе Жанасемей.

    На ее территории планируется создать промышленно-производственный комплекс с высокотехнологичными предприятиями, в том числе ориентированными на экспорт. Запуск новых предприятий позволит создать порядка 14 тыс. постоянных рабочих мест.

    Проект предусматривает развитие логистической инфраструктуры и производственных связей между предприятиями, а также создание благоприятных условий для инвесторов.

    С открытием СЭЗ "Семей" в Казахстане будут действовать 19 специальных экономических зон в 15 регионах.

    Олжас Бектенов СЭЗ Казахстан
    Qazaxıstanda 3 milyard dollar investisiya ilə yeni xüsusi iqtisadi zona yaradılacaq
    44 filmi
    44 filmi

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