Удаленный за плевок футболист дисквалифицирован на 6 матчей

Французский нападающий "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо сопернику, совершенный в игре 13-го тура чемпионата Германии по футболу.

Французский нападающий "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо сопернику, совершенный в игре 13-го тура чемпионата Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Дисквалификация распространяется на матчи чемпионата и Кубка Германии. На одну из этих шести игр Тюрам дисквалифицирован условно с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Также футболист оштрафован на 40 тыс евро.

Напомним, что в субботу "Боруссия" на своем поле уступила "Хоффенхайму" со счетом 1:2. Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте при счете 1:1. Нападающий был недоволен действиями защитника гостевой команды Штефана Поша. В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.