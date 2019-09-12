Участники еврокубков летом потратили на трансферы около 4 млрд евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчёт о расходах на трансферы клубов, участвующих в нынешнем сезоне в еврокубках.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, расходы 80 команд основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошедшее летнее трансферное окно составили 3,98 млрд евро. Это на 55% больше, чем летом прошлого года.

Восемь клубов из Лиги чемпионов и четыре из Лиги Европы за лето потратили каждый более чем 50 млн евро на новых игроков. 35% от всех затрат пришлись на нападающих.

Самыми популярными игроками на рынке прошлым летом оказались футболисты в возрасте от 21 до 24 лет — на них было потрачено 47% всей суммы. Отметим, что 34 клуба из 80 летом нынешнего года обновили собственный трансферный рекорд.

Отметим, что сейчас в еврокубке играет одна азербайджанская команда. Чемпион Азербайджана "Карабах" попал в группу А Лиги Европы вместе с испанской "Севильей", кипрским АПОЭЛ и люксембургским "Дюделанж".