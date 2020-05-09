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У защитника "Атлетико" обнаружен коронавирус

​У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

В Испании перед возобновлением тренировок игроки прошли тесты на коронавирус. Тесты трех игроков Ла Лиги и двух футболистов Сегунды дали положительные результаты.

Как передает Report, об этом сообщает As.

Известно, что COVID-19 обнаружили у защитника «Атлетико» Ренана Лоди. По данным As, в мадридском клубе тесты 10 человек показали наличие антител к коронавирусной инфекции. При этом результат ПЦР-теста оказался положительным только у Лоди.

Бразилец еще в марте чувствовал симптомы, о чем сообщал клубу. Сейчас у него нет симптомов, но после сдачи положительного теста игрок уйдет на 10-дневный карантин, а затем снова будет проверен. Остальные игроки «Атлетико» будут тренироваться.

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