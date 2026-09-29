Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 12:50
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента ФИФА Джанни Инфантино.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку развития футбола в мире, в том числе работы, проводимой в Азербайджане в этой сфере на государственном уровне.

    Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) ведутся на высоком уровне. Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом.

    Джанни Инфантино выразил главе государства признательность за прием.

    Коснувшись значения чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет, которые впервые пройдут в нашей стране, гость подчеркнул, что они привлекут внимание мировой спортивной общественности.

    На встрече говорилось о проводимой работе по развитию футбола в Азербайджане, были затронуты успехи, достигнутые в этой сфере в последние годы.

    Было подчеркнуто успешное сотрудничество между нашей страной и ФИФА, обсуждены перспективы партнерства.

    В ходе беседы с удовлетворением была отмечена поддержка, оказываемая Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) деятельности ФИФА.

    Джанни Инфантино вручил президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки.

    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА
    Президент Ильхам Алиев принял президента ФИФА

    Ильхам Алиев Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
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    İlham Əliyev FIFA-nın prezidentini qəbul edib
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    President Ilham Aliyev receives FIFA President
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