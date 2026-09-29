Экспортные доходы "Азерэнержи" увеличились на 66%

В январе-августе текущего года экспортный доход "Азерэнержи" составил $8,3 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно данным, это на $3,3 млн или на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.