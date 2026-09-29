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    Экспортные доходы "Азерэнержи" увеличились на 66%

    Энергетика
    • 29 сентября, 2026
    • 12:39
    Экспортные доходы Азерэнержи увеличились на 66%

    В январе-августе текущего года экспортный доход "Азерэнержи" составил $8,3 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    Согласно данным, это на $3,3 млн или на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что за 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.

    ОАО Азерэнержи Обзор экспорта
    "AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 66 % artırıb
    Azerenerji's export revenue rises 66% to $8.3 million
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