Экспортные доходы "Азерэнержи" увеличились на 66%
Энергетика
- 29 сентября, 2026
- 12:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе-августе текущего года экспортный доход "Азерэнержи" составил $8,3 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском обзоре Центра анализа и коммуникации экономических реформ.
Согласно данным, это на $3,3 млн или на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что за 8 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.
Последние новости
13:43
Фото
В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
13:39
"Сабах" и "Карабах" проведут перенесенные матчи Премьер-лиги 17 декабряФутбол
13:36
Во Франции участники акции протеста блокируют школы, задержаны 14 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:33
На ряде улиц Баку временно ограничат движение транспортаИнфраструктура
13:21
На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбыДругие страны
13:13
Делегация рабочей группы Совета ЕС COEST посетит Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:08
AzerGold увеличил экспорт на 22%Промышленность
13:04
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливниЭкология
13:00