Подозреваемого в мошенничестве гражданина Казахстана экстрадировали в Астану

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана экстрадировал в Астану гражданина страны, подозреваемого в крупном мошенничестве.

Как передает Report, об этом свообщают казахстанские медиа.

"Второго октября 2026 года Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД и при координации генеральной прокуратуры доставлен из-за рубежа в Астану находившийся в международном розыске гражданин Казахстана", - указывается в сообщении. Мужчину подозревают в "совершении мошеннических действий в особо крупном размере".

По данным силовиков, он скрывался от правосудия с 2021 года. Задержанного водворили в следственный изолятор.