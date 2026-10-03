Подозреваемого в мошенничестве гражданина Казахстана экстрадировали в Астану
В регионе
- 03 октября, 2026
- 10:21
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана экстрадировал в Астану гражданина страны, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Как передает Report, об этом свообщают казахстанские медиа.
"Второго октября 2026 года Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД и при координации генеральной прокуратуры доставлен из-за рубежа в Астану находившийся в международном розыске гражданин Казахстана", - указывается в сообщении. Мужчину подозревают в "совершении мошеннических действий в особо крупном размере".
По данным силовиков, он скрывался от правосудия с 2021 года. Задержанного водворили в следственный изолятор.
Последние новости
00:23
NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октябряДругие страны
00:01
Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной ГянджиВнутренняя политика
00:00
Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупацииВнутренняя политика
23:45
В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:28
Видео
Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единстваВнешняя политика
23:16
В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и наукиВ регионе
23:03
Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕСВ регионе
22:51
Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом ИранВ регионе
22:41
Фото