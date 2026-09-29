Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией

Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву мяч и футбольную форму с фамилией главы государства.

Как сообщает Report, находящийся в Азербайджане глава ФИФА вручил подарки во время приема у президента.

Инфантино также передал Ильхаму Алиеву на память символические желтую и красную карточки ФИФА и вымпел организации.