Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией
Внешняя политика
- 29 сентября, 2026
- 12:54
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Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву мяч и футбольную форму с фамилией главы государства.
Как сообщает Report, находящийся в Азербайджане глава ФИФА вручил подарки во время приема у президента.
Инфантино также передал Ильхаму Алиеву на память символические желтую и красную карточки ФИФА и вымпел организации.
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