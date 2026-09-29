Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 12:54
    Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву мяч и футбольную форму с фамилией главы государства.

    Как сообщает Report, находящийся в Азербайджане глава ФИФА вручил подарки во время приема у президента.

    Инфантино также передал Ильхаму Алиеву на память символические желтую и красную карточки ФИФА и вымпел организации.

    Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией
    Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией
    Инфантино подарил Ильхаму Алиеву мяч и форму с его фамилией

    Ильхам Алиев Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА)
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    FIFA prezidenti İlham Əliyevə üzərində soyadı yazılmış forma və top hədiyyə edib
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