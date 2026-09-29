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    ABB готовит обновление названия и руководящих органов Davr Bank

    Финансы
    • 29 сентября, 2026
    • 12:33
    ABB готовит обновление названия и руководящих органов Davr Bank

    Узбекский Davr Bank, 51% акций которого контролирует Международный банк Азербайджана (ABB), вынесет на рассмотрение акционеров ребрендинг и обновление руководящих органов.

    Как сообщает Report, внеочередное общее собрание акционеров состоится 9 октября в головном офисе Davr Bank в Ташкенте.

    В повестку включены утверждение устава в новой редакции, изменение фирменного наименования банка, полное обновление наблюдательного совета и частичное обновление правления. Акционеры также рассмотрят изменения дивидендной политики и утверждение внутренних документов в новой редакции.

    Кроме того, на обсуждение вынесены положения об общем собрании акционеров, наблюдательном совете и правлении, а также другие документы, рассмотрение которых действующий устав относит к полномочиям общего собрания. Акционерам предстоит определить вознаграждение и компенсации независимым членам наблюдательного совета, рассмотреть создание ревизионной комиссии и выбрать организацию для проведения обязательного аудита.

    Davr Bank начал работу на основании лицензии Центрального банка Узбекистана от 29 сентября 2001 года. Его уставный капитал составляет 500 млрд сумов, или около 72 млн манатов.

    ABB получил контроль над банком, вложив более $100 млн в рамках плана стратегического расширения на рынке Узбекистана. Азербайджанский банк будет работать в стране под брендом ABB Davr Bank.

    Международный банк Азербайджана (ABB) Davr Bank
    Azərbaycan Özbəkistanda aldığı bankın rəhbərliyini yenidən formalaşdırır
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