Фарид Гаибов: Расширяется ареал спортивных соревнований на освобожденных территориях

Ареал спортивных соревнований на освобожденных территориях Азербайджана ежегодно расширяется.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия международного турнира "Мингячевирская регата-2026".

Он отметил, что соревнования, проводимые уже в третий раз, стали традицией.

"Мингячевирская регата проводится ежегодно и является еще одним спортивным праздником на освобожденных территориях Азербайджана. По поручению главы государства развиваются все направления, включая спорт. В различных городах Карабаха открываются новые спортивные секции, проводятся соревнования как республиканского, так и международного уровня. Радует, что в турнире уже участвуют спортсмены из 12 стран. Надеюсь, что в будущем мы будем проводить здесь и в Мингячевире также чемпионаты Европы и мира", - сказал министр.

Фарид Гаибов также рассказал о работе по созданию спортивной инфраструктуры на освобожденных территориях.

"В Физули будет построен спортивный зал, в Агдаме - стадион, в других регионах также планируется строительство спортивных залов. По мере ввода этих объектов в эксплуатацию география проводимых соревнований будет расширяться еще больше", - отметил он.

Отметим, что в международном турнире "Мингячевирская регата-2026" наряду с Азербайджаном участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.