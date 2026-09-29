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    Фарид Гаибов: Расширяется ареал спортивных соревнований на освобожденных территориях

    Индивидуальные
    • 29 сентября, 2026
    • 12:41
    Фарид Гаибов: Расширяется ареал спортивных соревнований на освобожденных территориях

    Ареал спортивных соревнований на освобожденных территориях Азербайджана ежегодно расширяется.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия международного турнира "Мингячевирская регата-2026".

    Он отметил, что соревнования, проводимые уже в третий раз, стали традицией.

    "Мингячевирская регата проводится ежегодно и является еще одним спортивным праздником на освобожденных территориях Азербайджана. По поручению главы государства развиваются все направления, включая спорт. В различных городах Карабаха открываются новые спортивные секции, проводятся соревнования как республиканского, так и международного уровня. Радует, что в турнире уже участвуют спортсмены из 12 стран. Надеюсь, что в будущем мы будем проводить здесь и в Мингячевире также чемпионаты Европы и мира", - сказал министр.

    Фарид Гаибов также рассказал о работе по созданию спортивной инфраструктуры на освобожденных территориях.

    "В Физули будет построен спортивный зал, в Агдаме - стадион, в других регионах также планируется строительство спортивных залов. По мере ввода этих объектов в эксплуатацию география проводимых соревнований будет расширяться еще больше", - отметил он.

    Отметим, что в международном турнире "Мингячевирская регата-2026" наряду с Азербайджаном участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Фарид Гаибов Карабах Освобожденные территории Азербайджана
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