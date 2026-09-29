В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
АПК
- 29 сентября, 2026
- 12:47
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На территории Карабахского региона проведены профилактические мероприятия по вакцинации животных против ящура.
Как сообщает карабахское бюро Report, специалистами Центра здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура в селе Тезекенд Агджабединского района.
Основной целью мероприятий по вакцинации является предотвращение распространения ящура среди сельскохозяйственных животных, защита здоровья животных и обеспечение биологической безопасности в хозяйствах.
Отмечено, что профилактические мероприятия по вакцинации против ящура, проводимые по всей стране, осуществляются на бесплатной основе.
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