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    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура

    АПК
    • 29 сентября, 2026
    • 12:47
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура

    На территории Карабахского региона проведены профилактические мероприятия по вакцинации животных против ящура.

    Как сообщает карабахское бюро Report, специалистами Центра здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура в селе Тезекенд Агджабединского района.

    Основной целью мероприятий по вакцинации является предотвращение распространения ящура среди сельскохозяйственных животных, защита здоровья животных и обеспечение биологической безопасности в хозяйствах.

    Отмечено, что профилактические мероприятия по вакцинации против ящура, проводимые по всей стране, осуществляются на бесплатной основе.

    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура
    В Карабахе начата вакцинация животных против ящура

    ящур Карабах
    Фото
    Qarabağda heyvanların dabaq xəstəliyinə qarşı vaksinləmə tədbirlərinə başlanılıb
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