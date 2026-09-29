В Карабахе начата вакцинация животных против ящура

На территории Карабахского региона проведены профилактические мероприятия по вакцинации животных против ящура.

Как сообщает карабахское бюро Report, специалистами Центра здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства аграрных услуг проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура в селе Тезекенд Агджабединского района.

Основной целью мероприятий по вакцинации является предотвращение распространения ящура среди сельскохозяйственных животных, защита здоровья животных и обеспечение биологической безопасности в хозяйствах.

Отмечено, что профилактические мероприятия по вакцинации против ящура, проводимые по всей стране, осуществляются на бесплатной основе.