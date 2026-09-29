В Великобритании арестовали 17 человек в рамках операции против организованной преступности

Великобритания заявила об аресте 17 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, фальсификацией бухгалтерской отчетности и уклонением от уплаты налогов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила полиция Великобритании.

Масштабная операция была проведена при участии около 800 сотрудников правоохранительных органов и Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

"После многомесячного расследования FCA принимает меры в отношении семи компаний и проводит расследование в отношении еще 30", - говорится в заявлении полиции.

В утренние часы вторника были проведены обыски в домах в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Великобритании. По данным полиции, арестованные подозреваются в причастности к серьезной и организованной преступной деятельности на высоком уровне.

В FCA заявили, что совместные действия правоохранительных органов и финансового регулятора имеют ключевое значение для пресечения деятельности групп, "которые злоупотребляют нашей финансовой системой для отмывания грязных денег".