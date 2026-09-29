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    В Словакии в результате нападения в школе есть раненый и погибшие

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 12:33
    В Словакии в результате нападения в школе есть раненый и погибшие

    В средней школе в деревне Сташково в Словакии ученик напал на своих одноклассников и учителя с острым предметом.

    Как передает Report, об этом сообщают словацкие медиа со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления полиции Жилины Даниэла Коцкова.

    По ее словам, два человека получили ранения. Одна из педагогов скончалась на месте, другую доставили ​​в больницу в критическом состоянии, которая впоследствии там скончалась.

    По некоторым данным, ранения получил один из школьников.

    Нападавшим оказался восьмиклассник.

    На место происшествия были направлены две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

    Полиция подтвердила, что расследует инцидент как предполагаемое насильственное преступление.

    "Ситуация под контролем, и в настоящее время никому не угрожает непосредственная опасность", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

    Вооруженное нападение Учебное заведение Словакия
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