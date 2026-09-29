В Словакии в результате нападения в школе есть раненый и погибшие
- 29 сентября, 2026
- 12:33
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В средней школе в деревне Сташково в Словакии ученик напал на своих одноклассников и учителя с острым предметом.
Как передает Report, об этом сообщают словацкие медиа со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления полиции Жилины Даниэла Коцкова.
По ее словам, два человека получили ранения. Одна из педагогов скончалась на месте, другую доставили в больницу в критическом состоянии, которая впоследствии там скончалась.
По некоторым данным, ранения получил один из школьников.
Нападавшим оказался восьмиклассник.
На место происшествия были направлены две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.
Полиция подтвердила, что расследует инцидент как предполагаемое насильственное преступление.
"Ситуация под контролем, и в настоящее время никому не угрожает непосредственная опасность", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.