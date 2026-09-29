В Словакии в результате нападения в школе есть раненый и погибшие

В средней школе в деревне Сташково в Словакии ученик напал на своих одноклассников и учителя с острым предметом.

Как передает Report, об этом сообщают словацкие медиа со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления полиции Жилины Даниэла Коцкова.

По ее словам, два человека получили ранения. Одна из педагогов скончалась на месте, другую доставили ​​в больницу в критическом состоянии, которая впоследствии там скончалась.

По некоторым данным, ранения получил один из школьников.

Нападавшим оказался восьмиклассник.

На место происшествия были направлены две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

Полиция подтвердила, что расследует инцидент как предполагаемое насильственное преступление.

"Ситуация под контролем, и в настоящее время никому не угрожает непосредственная опасность", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.