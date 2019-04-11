У Месси подозрение на трещину носовой перегородки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение во время матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, в первом тайме матча капитану каталонского клуба Лионелю Месси разбили нос. У аргентинца сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием, поэтому он был вынужден дышать через рот. У футболиста подозрение на трещину в носовой перегородке. Кроме того, у Лионеля было небольшое повреждение века.

В случае подтверждения диагноза Месси пропустит несколько дней тренировок.

Отметим, что ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Испании.