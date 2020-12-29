У футболиста "Арсенала" подтвердился коронавирус

Защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Габриэл дос Сантос Магальяйнс, ранее изолированный из-за контакта с заразившимся COVID-19 человеком, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию

Защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал" Габриэл дос Сантос Магальяйнс, ранее изолированный из-за контакта с заразившимся COVID-19 человеком, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, футболист отправлен на карантин в соответствии с медицинскими протоколами Великобритании и Английской премьер-лиги. 23-летний бразилец пропустит три ближайшие матча "Арсенала" с "Челси", "Брайтоном" и "Вест Бромвичем".

Ранее почувствовавшие недомогание защитник Давид Луис и полузащитник Виллиан присоединятся к команде 31 декабря.