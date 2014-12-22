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    ​Туйгун Надиров: Отставка Огуза Четина была неожиданной

    Пока неизвестно, вернется он, или нет

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Огуз Четин сегодня утром подал в отставку. Это было для нас неожиданностью".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров.

    По его словам, О.Четин заявил о своем решении на встрече с президентом лянкяранской команды Маисом Мансимовым: "Огуз Четин поблагодарил руководство за созданные для него условия и уехал на родину. Вернется он, или нет, пока неизвестно".  

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