​Туйгун Надиров: Отставка Огуза Четина была неожиданной

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Огуз Четин сегодня утром подал в отставку. Это было для нас неожиданностью".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" Туйгун Надиров.

По его словам, О.Четин заявил о своем решении на встрече с президентом лянкяранской команды Маисом Мансимовым: "Огуз Четин поблагодарил руководство за созданные для него условия и уехал на родину. Вернется он, или нет, пока неизвестно".