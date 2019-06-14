Турецкий клуб вместо бывшего футболиста "Нефтчи" интересуется защитником "Карабаха"

Турецкий клуб "Ризеспор" интересуется Дональдом Герье, который последний сезон провел в "Карабахе".

Как сообщает Report со ссылкой на Fotomac, представитель Суперлиги намерен осуществить в рамках зимнего трансферного окна данный переход в случае продажи пришедшего к ним из словенской "Домжале" Дарио Мелняка.

Мелняк в 2016 году на основе аренды выступал в "Нефтчи". Боковой защитник в составе турецкой команды забил 4 гола в 16 играх. Он привлечен в состав сборной Хорватии, которая является соперницей Азербайджана в отборочном туре к Евро-2020. 27-летний футболист 8 июня на игре с Уэльсом остался на скамье запасных, однако 11 июня в товарищеском матче с Тунисом был на поле 90 минут. Хорватия обыграла Уэльс со счетом 2:1 и с аналогичным счетом проиграла Тунису.

Отметим, что Дональд Гарье, контракт которого с последним чемпионом страны "Карабахом" заканчивается, не объявлял останется ли в команде. Гаитянский игрок носит форму агдамского представителя с лета 2017 года.