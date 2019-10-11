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Немецкий клуб отстранил турецкого футболиста за поддержку операции "Источник мира"

Турецкий футболист отстранен из клуба за поддержку "Источника мира"

Выступающий во II немецкой Бундеслиге клуб "Санкт-Паули" отстранил из состава клуба турецкого футболиста Дженка Шахина.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, причиной стала поддержка 25-летним полузащитником в Инстаграме операции "Источник мира" ("Barış pınarı"). 

Было отмечено, что подобные публикации не соответствуют ценностям клуба. Сам футболист был поставлен в известность по этому поводу. 

В информации говорится, что дополнительные заявления не будут даны до тех пор, пока проблема не решится. 

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