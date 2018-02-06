Турецкий клуб, выплативший долг азербайджанскому футболисту, избежал наказания ФИФА

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Каршияка" погасил долг экс-футболисту сборной Азербайджана Махиру Шукюрову.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Doğan", защитник, проведший 19 матчей в составе измирской команды, пошел на встречу, отказавшись от 2/3 своего гонорара.

На тот момент долг Шукюрову в 293 тыс. долларов возрос, составив с процентами 1,5 миллионов лир. Ранее была получена отсрочка до декабря 2017 года, а на прошлой неделе ФИФА приняла решение вычеркнуть 6 очков из актива клуба. Однако путем переговоров с прибывшим в Измир азербайджанским футболистом стороны сошлись на сумме 500 тыс. лир (235 тыс. манат), таким образом клубу "Каршияка" в последний момент удалось избежать наказания.

Вице-президент клуба Гёкхан Шенсан рассказал о том, как удалось клубу сохранить эти 6 очков: "Махир отказался от 2/3 причитающейся ему суммы. Так, мы смогли сохранить очки в активе. Мы ожидаем аналогичных поступков и от других футболистов, перед кем у нас имеется задолженность. Мы намерены погасить им долг и покончить с этим".