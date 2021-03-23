Турецкий клуб сменил 4 главных тренеров за сезон

Турецкий футбольный клуб "Эрзурумспор" назвал имя нового наставника команды.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новым главным тренером команды Суперлиги стал Исмаил Картал.
60-летний специалист сменил на этом посту Месута Баккала.
Картал стал уже 5-ым по счету тренером "Эрзурумспора" в текущем сезоне. В начале сезона команду тренировал Мехмет Алтыпармак. После его отставки у руля встал Мехмет Оздилек, а в начале декабря его сменил Хусеин Чимшир.
Отметим, что "Эрзурумспор" с 27 очками занимает 19-ое место в турнирной таблице.