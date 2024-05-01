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Вице-президент АФФА получила назначение на ЕВРО-2024

Вице-президент АФФА получила назначение на ЕВРО-2024 Вице-президент АФФА и руководитель отдела международных связей организации Кенуль Мехтиева получила назначение от УЕФА на финальный этап чемпионата Европы, который пройдет в этом году в Германии.
Футбол
1 мая 2024 г. 17:52
Вице-президент АФФА получила назначение на ЕВРО-2024

Вице-президент АФФА и руководитель отдела международных связей организации Кенуль Мехтиева получила назначение от УЕФА на финальный этап чемпионата Европы, который пройдет в этом году в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ассоциации, представитель Азербайджана впервые получил назначение на столь престижный турнир.

Кенуль Мехтиева будет представлять УЕФА в четырех матчах группового этапа ЕВРО-2024 во Франкфурте между командами Бельгии и Словакии (17 июня), Дании и Англии (20 июня), Швейцарии и Германии (23 июня), Словакии и Румынии (26 июня), а также в игре 1/8 финала (1 июля).

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Версия на азербайджанском языке AFFA-nın vitse-prezidenti AVRO-2024-ə təyinat alıb

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