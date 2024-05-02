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Дортмундская "Боруссия" обыграла "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" обыграла "ПСЖ" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:0 обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
2 мая 2024 г. 01:14
Дортмундская Боруссия обыграла ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Германская "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:0 обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Дортмунде. Мяч на 36-й минуте забил Никлас Фюллькруг.

Ответный матч состоится 7 мая в Париже. В другом полуфинале встречаются испанский "Реал" и германская "Бавария". Первый матч завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде.

"Боруссия" и ПСЖ играли в одной группе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Встреча в Париже закончилась победой хозяев (2:0), в Дортмунде команды сыграли вничью (1:1). По итогам группового этапа "Боруссия" заняла первое место в квартете, ПСЖ - второе. В 1/8 финала ПСЖ обыграл испанский "Реал Сосьедад" (2:0, 2:1), в четвертьфинале французская команда прошла "Барселону" (2:3, 4:1). "Боруссия" в 1/8 финала оказалась сильнее нидерландского ПСВ (1:1, 2:0), а в четвертьфинале обыграла испанский "Атлетико" (1:2, 4:2).

Отметим, что финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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