Состоялось очередное заседание исполнительного комитета АФФА

Сегодня в административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялось очередное заседание исполнительного комитета организации.
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Исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке дня заседания.
На встрече была подчеркнута важность разработки стратегии развития АФФА на ближайшие годы и определены основные цели.
В связи с этим основными целями были определены улучшение инфраструктуры профессионального и детского футбола, повышение интереса и популярности футбола, развитие футбольных специалистов в различных сферах, поддержка развития футбола и детского футбола в регионах, решение финансовых вопросов и обеспечение инклюзивности.
Были рассмотрены возможности использования опыта иностранных компаний и экспертов для разработки стратегии по достижению установленных целей.