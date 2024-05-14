Состоялось очередное заседание исполнительного комитета АФФА

Сегодня в административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялось очередное заседание исполнительного комитета организации.

Сегодня в административном здании Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) состоялось очередное заседание исполнительного комитета организации.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, президент Ассоциации Ровшан Наджаф, под председательством которого прошло заседание, рассказал о поставленных задачах и предстоящей работе по их реализации.

Исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев проинформировал о повестке дня заседания.

На встрече была подчеркнута важность разработки стратегии развития АФФА на ближайшие годы и определены основные цели.

В связи с этим основными целями были определены улучшение инфраструктуры профессионального и детского футбола, повышение интереса и популярности футбола, развитие футбольных специалистов в различных сферах, поддержка развития футбола и детского футбола в регионах, решение финансовых вопросов и обеспечение инклюзивности.

Были рассмотрены возможности использования опыта иностранных компаний и экспертов для разработки стратегии по достижению установленных целей.