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"Манчестер Сити " обыграл "Тоттенхэм" и вышел на первое место за тур до конца АПЛ

"Манчестер Сити " обыграл "Тоттенхэм" и вышел на первое место за тур до конца АПЛ В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".
Футбол
15 мая 2024 г. 01:51
Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм и вышел на первое место за тур до конца АПЛ

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" оказался сильнее лондонского "Тоттенхэма".

Как передает Report, встреча прошла в британской столице на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в присутствии 61 065 зрителей и завершилась уверенной победой команды под руководством Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0.

Счет в матче на 51-й минуте игры открыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд, отличившийся с передачи бельгийского полузащитника Кевина де Брейне. На 91-й минуте игры Холанд оформил дубль, реализовав пенальти после фола испанского защитника "шпор" Педро Порро.

После этой победы "горожане" набрали 88 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая своего ближайшего преследователя в лице лондонского "Арсенала" на два балла. "Тоттенхэм" с 63 очками остался на пятой строчке и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

В последнем туре "Манчестер Сити" сыграет против лондонского "Вест Хэма". Игра пройдет в Манчестере на "Этихад Стэдиум" 19 мая и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

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