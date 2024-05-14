Бюджет ФК "Габала" сократится в 10 раз

Бюджет футбольного клуба "Габала" сократится примерно в 10 раз.

Бюджет футбольного клуба "Габала" сократится примерно в 10 раз.

Об этом Report заявил спортивный директор клуба Сабухи Сафиярлы.

По его словам, клуб представил в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) цифры по бюджету, который будет выделен "Габале".

"На академию и инфраструктуру требуется большой бюджет и нам понадобится поддержка. АФФА обращалась к нам и мы представили некоторые цифры. Но есть необходимость в более детальном обсуждении", - сказал он.

Представитель клуба не исключил изменений в составе, если "Габала" будет играть в Первой лиге.

"Бюджет клубов Первой лиги и Премьер-лиги не одинаковый. Конечно, мы с пониманием отнесемся к игрокам, которые захотят покинуть клуб из-за изменения зарплаты. Сейчас мы думаем о том, чтобы продолжать использовать запасных игроков. Возможно, потребуются дополнительные трансферы, чтобы усилить команду", - сказал Сафиярлы.

Спортивный директор считает, что главный тренер клуба Кахабер Цхададзе намерен продолжить работу в клубе: "Он не хочет оставлять команду в сложной ситуации. Конечно, все будет зависеть от выделенного бюджета. Он уменьшится примерно в 10 раз. Сейчас главный тренер находится в Грузии, по его возвращении мы обсудим этот вопрос".