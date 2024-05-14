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АПЛ: "Ливерпуль" на последних минутах упустил победу в матче с "Астон Виллой"

АПЛ: "Ливерпуль" на последних минутах упустил победу в матче с "Астон Виллой" Бирмингемская "Астон Вилла" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Футбол
14 мая 2024 г. 01:29
АПЛ: Ливерпуль на последних минутах упустил победу в матче с Астон Виллой

Бирмингемская "Астон Вилла" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, команды играли на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

"Ливерпуль" вышел вперёд уже на второй минуте благодаря автоголу голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. На 12-й минуте полузащитник хозяев Юри Тилеманс сравнял счёт. На 23-й минуте Коди Гакпо вновь вывел "красных" вперёд.

Третий мяч "Ливерпуля" был забит на 48-й минуте. Отличился защитник Джарелл Куанса. На 85-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран забил второй гол бирмингемцев, а на 88-й минуте 20-летний нападающий оформил дубль.

После этой игры "Ливерпуль" набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" имеет в своём активе 68 очков и располагается на четвёртом месте.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” son dəqiqələrdə üç xalı əldən verib

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