АПЛ: "Ливерпуль" на последних минутах упустил победу в матче с "Астон Виллой"

Бирмингемская "Астон Вилла" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Бирмингемская "Астон Вилла" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3 в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report , команды играли на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

"Ливерпуль" вышел вперёд уже на второй минуте благодаря автоголу голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. На 12-й минуте полузащитник хозяев Юри Тилеманс сравнял счёт. На 23-й минуте Коди Гакпо вновь вывел "красных" вперёд.

Третий мяч "Ливерпуля" был забит на 48-й минуте. Отличился защитник Джарелл Куанса. На 85-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран забил второй гол бирмингемцев, а на 88-й минуте 20-летний нападающий оформил дубль.

После этой игры "Ливерпуль" набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. "Астон Вилла" имеет в своём активе 68 очков и располагается на четвёртом месте.