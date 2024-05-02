Германия получила дополнительную квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон

Пять германских команд выступят в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Пять германских команд выступят в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Как передает Report , об этом стало известно после победы дортмундской "Боруссии" над французским "Пари Сен-Жермен" (1:0) в первом матче полуфинала турнира.

Дополнительные квоты в следующем сезоне в Лиге чемпионов получают ассоциации, которые заняли два первых места в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам прошлого сезона. Германия обеспечила себе минимум второе место по итогам текущего сезона. Ранее дополнительную квоту в Лиге чемпионов на следующий сезон получила Италия.

Таким образом, Германию в следующем розыгрыше турнира представят досрочно оформивший чемпионство "Байер", "Бавария", "Штутгарт", "Лейпциг" и дортмундская "Боруссия". От чемпионата Италии места в самом престижном клубном турнире Европы на данный момент гарантировали только чемпион страны "Интер" и "Милан".

Если "Аталанта" не сумеет попасть в пятерку лучших команд по итогам чемпионата Италии, но выиграет Лигу Европы, то в следующей Лиге чемпионов сыграют шесть итальянских команд.