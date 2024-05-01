ЛЧ: "Бавария" и "Реал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче

Мюнхенская "Бавария" дома со счетом 2:2 сыграла вничью с испанским "Реалом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенская "Бавария" дома со счетом 2:2 сыграла вничью с испанским "Реалом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе "Баварии" голы забили Лерой Сане (53-я минута) и Гарри Кейн (57). У "Реала" отличился Винисиус (24, 83). Кейн забил восьмой гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и сравнялся в гонке бомбардиров с Килианом Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен".

Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде. В другом полуфинале сыграют "Пари Сен-Жермен" и германская "Боруссия", первый матч пройдет 1 мая в Дортмунде.

Перед началом матча болельщики "Баварии" вывесили баннер в честь чемпиона мира и Европы в составе сборной ФРГ Франца Беккенбауэра, который умер 7 января в возрасте 78 лет. Беккенбауэр провел более 400 матчей за "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.