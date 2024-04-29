О нас

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" уступила "Араз-Нахчывану" в матче 32-го тура

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" уступила "Араз-Нахчывану" в матче 32-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 32-го тура.
Футбол
29 апреля 2024 г. 22:05
Премьер-лига Азербайджана: Зиря уступила Араз-Нахчывану в матче 32-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 32-го тура.

Как сообщает Report, в последнем матче бакинская "Зиря" дома проиграла "Араз-Нахчывану".

Встреча завершилась в пользу нахчыванской команды со счетом 0:1. Единственный гол на 89-й минуте забил Игорь Рибейро.

После 32 сыгранных матчей "Араз-Нахчыван" занимает 8-ю строчку турнирной таблицы (35 очков), "Зиря" идет четвертой с 49 очками.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" разгромил "Туран Товуз" (3:0), "Сабах" обыграл "Сабаил" (2:0), "Кяпаз" оказался сильнее "Габалы" (1:0), а "Сумгайыт" неожиданно выиграл у "Карабаха" - 1:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Araz-Naxçıvan"a uduzub

Экслюзивные новости

Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi