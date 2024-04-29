Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" уступила "Араз-Нахчывану" в матче 32-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 32-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 32-го тура.

Как сообщает Report , в последнем матче бакинская "Зиря" дома проиграла "Араз-Нахчывану".

Встреча завершилась в пользу нахчыванской команды со счетом 0:1. Единственный гол на 89-й минуте забил Игорь Рибейро.

После 32 сыгранных матчей "Араз-Нахчыван" занимает 8-ю строчку турнирной таблицы (35 очков), "Зиря" идет четвертой с 49 очками.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" разгромил "Туран Товуз" (3:0), "Сабах" обыграл "Сабаил" (2:0), "Кяпаз" оказался сильнее "Габалы" (1:0), а "Сумгайыт" неожиданно выиграл у "Карабаха" - 1:0.