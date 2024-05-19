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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 35-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 35-го тура В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 35-го тура.
Футбол
19 мая 2024 г. 18:31
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 35-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 35-го тура.

Как сообщает Report, в последний игровой день "Габала" дома встретилась с "Араз-Нахчываном".

Игра на Габалинском городском стадионе завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Осама Халайла (50') и Айюб Алаш (87').

После этого результата "Габала" набрала 26 очков и находится на последней, 10-й строчке турнирной таблицы. "Араз-Нахчыван" с 35 очками расположился на 9-м месте.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Туран Товуз" со счетом 4:3, "Сабах" дома выиграл у "Сумгайыта" (2:0), "Зиря" на выезде одержала минимальную победу на "Кяпазом", а "Нефтчи" разгромил "Сабаил" – 3:0.

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