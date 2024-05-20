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Арне Слот возглавил "Ливерпуль"

Арне Слот возглавил "Ливерпуль" Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль".
Футбол
20 мая 2024 г. 21:56
Арне Слот возглавил Ливерпуль

Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

О сроках контракта с 45-летним Слотом не сообщается.

На этом посту Слот сменил немца Юргена Клоппа, который возглавлял команду с 2015 года. Под его руководством "Ливерпуль" в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Также команда выиграла Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

Слот с июля 2021 года возглавлял "Фейенорд", с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и кубок страны (2024). В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.

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Версия на азербайджанском языке "Liverpul" klubu yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb

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