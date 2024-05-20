Арне Слот возглавил "Ливерпуль"

Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Нидерландец Арне Слот назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба команды.

О сроках контракта с 45-летним Слотом не сообщается.

На этом посту Слот сменил немца Юргена Клоппа, который возглавлял команду с 2015 года. Под его руководством "Ливерпуль" в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Также команда выиграла Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

Слот с июля 2021 года возглавлял "Фейенорд", с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и кубок страны (2024). В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.