В "Бешикташе" сообщили о переговорах с Жозе Моуринью

Вице-президент стамбульского "Бешикташа" Хусейн Юсель рассказал о переговорах с португальским тренером Жозе Моуринью.

Вице-президент стамбульского "Бешикташа" Хусейн Юсель рассказал о переговорах с португальским тренером Жозе Моуринью.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, функционер отметил, что встречался с именитым тренером.

"Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хотел бы видеть его в "Бешикташе", что он подходит нашему клубу. Жозе Моуринью сказал, что он оценит ситуацию после предложения, что он проследит за "Бешикташем" и свяжется со мной.

Моуринью перезвонил через некоторое время и согласился приехать. На следующей неделе у меня будет ещё одна встреча в Италии. Также он сказал, что хочет работать в "Бешикташе".

Мы оправдали экономические ожидания Моуринью, также мы работаем над спонсорской поддержкой. Мы готовы соответствовать цифрам. Мы рассмотрим вопрос о Моуринью на совете директоров. На следующей неделе мы проведём заключительную встречу в Италии", — сказал Юсель.

Напомним, что на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в возвращении в "Манчестер Юнайтед". Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии и стамбульский "Фенербахче".