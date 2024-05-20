Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026

Сборная Азербайджана не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки

Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026 в швейцарском Ньоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации футзала Азербайджана.

Мероприятие состоится 30 мая.

Азербайджанская сборная попадет в III корзину жеребьевки чемпионата Европы, финальный тур которого пройдет в Каунасе (Латвия) и Риге (Литва) в 2026 году.

Сборная Азербайджана, занимающая 16-е место в рейтинговой таблице, станет второй командой группы, и команды III корзины не будут ее соперниками на групповом этапе.