О нас

Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026

Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026 Сборная Азербайджана не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки
Футбол
20 мая 2024 г. 11:53
Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026

Сборная Азербайджана по футзалу не будет представлена ​​на церемонии жеребьевки ЕВРО-2026 в швейцарском Ньоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации футзала Азербайджана.

Мероприятие состоится 30 мая.

Азербайджанская сборная попадет в III корзину жеребьевки чемпионата Европы, финальный тур которого пройдет в Каунасе (Латвия) и Риге (Литва) в 2026 году.

Сборная Азербайджана, занимающая 16-е место в рейтинговой таблице, станет второй командой группы, и команды III корзины не будут ее соперниками на групповом этапе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi püşkatma mərasimində təmsil olunmayacaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
19 мая 2024 г. 13:52
Президент: Открытие гидроузла Гыз Галасы и ввод в эксплуатацию гидроузла Худаферин являются историческим событием
Президент: Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием
19 мая 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi