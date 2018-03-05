Турецкий клуб, некогда выступавший в Кубке УЕФА, угодил в любительскую лигу

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Kayseri Erciyesspor", в последние годы выступавший в Турецкой суперлиге, со следующего сезона будет бороться в региональной любительской лиге.

Как сообщает Report, об этом стало известно после поражения клуба во 2-й группе III Лиги Турции "Diyarbakırspor" со счетом 1:10. Футболисты клуба, потерпев поражение с крупным счетом, не могли сдержать слез. В 25 матчах "Kayseri Erciyesspor" потерпел 22 поражения, сделав 3 ничьи, еще три очка были сняты с актива команды за отказ ввиду материальных затруднений от гостевого матча с "Van Böyükşəhər Bələdiyyəspor".

Отметим, что футбольный клуб "Kayseri Erciyesspor", выступавший в Турецкой суперлиге, был учрежден в 1932 году. За свою 86-летнюю историю клуб в сезоне 2006/2007 пробился в финал Кубка Турции. В сезоне 2007/2008 клуб впервые завоевал путевку в Кубок УЕФА, где на первом отборочном этапе отстранил от борьбы израильский клуб "Makkabi". Во втором отборочном этапе клуб потерпел поражение от испанского "Atletiko", прекратив борьбу за выход в очередной этап.