Турецкий клуб интересуется легионером "Габалы"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Денизлиспор" интересуется игроком клуба "Габала" Лалавеле Атакором.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, "Петухи" приступили к работе по трансферу тоголезского игрока. Стало известно, что 29-летний полузащитник положительно относится к возвращению в Турцию.

Продолжающий переговоры "Денизлиспор" сообщает, что все вопросы улаживаются и реализация трансфера - вопрос времени.

Отметим, что Лалавеле Атакора в сезоне 2013-2014 выступал в "Балыкесирспор" на основе аренды и в сезоне 2017-2018 в "Адана Демирспор". Он 3 июля 2018 года заключил с "Габала" контракт 1+1 год. Он в составе "красно-черных" забил 1 гол в 12 играх.