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Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови Защитник турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.
Футбол
18 февраля 2024 г. 14:47
Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Защитник турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной смерти игрока стал рак крови.

"С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным", - говорится в сообщении.

Нынешний сезон футболист начал в турецком клубе "Анкара Демирспор". В январе защитник перешел в "Серик Беледиеспор". За эту команду игрок успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В феврале защитник не выходил на футбольное поле.

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