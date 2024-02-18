Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

Защитник турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.

Защитник турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной смерти игрока стал рак крови.

"С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным", - говорится в сообщении.

Нынешний сезон футболист начал в турецком клубе "Анкара Демирспор". В январе защитник перешел в "Серик Беледиеспор". За эту команду игрок успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В феврале защитник не выходил на футбольное поле.