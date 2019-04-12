Названа причина неприглашения в сборную Азербайджана футболиста "Трабзонспор"

"Футболист “Трабзонспор” Мурат Джем Акпынар отказался от сборной Азербайджана, чтобы выступать в сборной Турции".

Об этом Report сообщил бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-17 Тебриз Гасанов.

По словам Гасанова, Мурат Джем сказал ему о желании играть в сборной Турции.

Сам Акпынар заявил Fotospor, что выбрал сборную Азербайджана из-за отсутствия предложений от сборной Турции. 20-летний центральный игрок сказал, что предпринял этот шаг, чтобы набраться опыта игры на международных матчах.