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    Турецкий "Фенербахче" встретится с российским клубом "Локомотив"

    Сегодня стартует вторая половина сезона в Евролиге

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первый матч 1/16 финала Евролиги. 

    Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" примет на своем поле российский клуб "Локомотив". 

    Игру, которая пройдет на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле, будет судить бригада рефери из Швейцарии. 

    Ответный матч состоится 25 февраля в Москве. 

    Евролига, 1/16 финала

    21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)

    Главный судья: Мартин Стромбергссон (Швеция)

    Стамбул. Стадион Шюкрю Сараджоглу.

    Отметим, что другие матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля.

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