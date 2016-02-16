Турецкий "Фенербахче" встретится с российским клубом "Локомотив"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится первый матч 1/16 финала Евролиги.
Как сообщает Report, турецкий "Фенербахче" примет на своем поле российский клуб "Локомотив".
Игру, которая пройдет на стадионе Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле, будет судить бригада рефери из Швейцарии.
Ответный матч состоится 25 февраля в Москве.
Евролига, 1/16 финала
21:00. "Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)
Главный судья: Мартин Стромбергссон (Швеция)
Стамбул. Стадион Шюкрю Сараджоглу.
Отметим, что другие матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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