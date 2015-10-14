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    ​Турция стала лучшей из третьих команд и сыграет на Евро-2016 - ВИДЕО

    В итоге Турция набрала 18 очков в своей группе

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сборная Турции в заключительном матче отборочного турнира к Евро-2016 одолела на своем поле Исландию (1:0) и завоевала прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

    Как передает Report, отметим, что главным конкурентом турков за лучшее из третьих мест, дающее право сыграть на турнире, до последнего тура была Венгрия.

    В итоге Турция набрала 18 очков в своей группе, а Венгрия – 16. Венгры сыграют в стыковых матчах.

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