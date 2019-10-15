Турция сыграла вничью с чемпионами мира, Украина завоевала путевку на ЕВРО-2020

Состоялись очередные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.

Как передает Report, во второй день VIII тура в трех группах было проведено 7 матчей. В центральной игре тура между сборными Франции и Турции не был выявлен победитель – 1:1. А сборная Украины победив Португалию, завоевала путевку на финальный этап Евро-2020.

Несмотря на крупную победу в гостях над болгарами со счетом 6:0, сборная Англии пока еще не обеспечила себе выход в финал на Евро. Сборная Косово победив Черногорию (2:0), занимает второе место в группе А.