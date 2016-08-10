​Турция гарантирует безопасность сборной России по футболу в Анталье

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Турецкая сторона гарантирует безопасность футболистам и болельщикам сборной России на товарищеском матче между командами Турции и России, который состоится 31 августа в Анталье.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Федерации футбола Турции.

"Конечно, мы уверены в том, что безопасность сборной России и российских болельщиков будет в полной степени обеспечена. Насколько известно, международные матчи в Турции, в частности матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводятся без каких-либо проблем. В последние 10 лет мы добились того, что у нас не стало каких-либо проблем с обеспечением безопасности приезжающих к нам клубов и сборных", - заявили в пресс-службе.

В Федерации уточнили, что обязательно примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на матче с привлечением полиции и частных охранных структур.

"Мы уверены, что матч в Анталье пройдет без каких-либо проблем", - добавили в пресс-службе.