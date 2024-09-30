"Туран Товуз" забил 100-й гол в Премьер-лиге Азербайджана

Клуб "Туран Товуз" забил 100-й гол в Премьер-лиге Азербайджана.

Клуб "Туран Товуз" забил 100-й гол в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, гол был забит в матче VIII тура против "Шамахы" .

В завершившемся со счетом 2:2 матче юбилейный гол забил Кристиано да Силва.

Проводящий третий сезон в Премьер-лиге "Туран Товуз" забил свой 100-й гол в 80-й игре. Средняя результативность клуба составила 1,25 гола за игру. Товузский клуб отличился 55 раз дома и 45 раз на выезде. Товузский клуб является 32-й командой, забившей 100 и более голов в чемпионатах страны.