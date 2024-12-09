"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , заключительная игра тура на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте Беладжи Пуси поразил ворота своей бывшей команды, однако спустя девять минут хозяева отыграли пропущенный мяч, отличился Родерик Миллер. Тем не менее, коллектив под руководством Айхана Аббасова успел вновь выйти вперед в счете за шесть минут до перерыва. На этот раз точным ударом отметился Эдгар Адильханов. На 60-й минуте "Туран Товуз" снова сравнял счет, Алехандро Серрано реализовал пенальти. Победный гол товузцев забил Родерик Миллер, панамский футболист оформил дубль на 90+4-й минуте.

После этого результата "Туран Товуз" набрал 30 очков, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы. "Шамахы" идет седьмым, у него в активе 13 очков.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" обыграли со счетом 2:0 "Сабаил" и "Нефтчи" соответственно, "Зиря" разгромила "Кяпяз" - 4:0, а в противостоянии команд "Сабах" и "Карабах" была зафиксирована ничья (1:1).