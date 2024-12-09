О нас

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги "Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
9 декабря 2024 г. 21:29
Туран Товуз обыграл Шамахы в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги

"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в домашнем матче 16-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, заключительная игра тура на Товузском городском стадионе завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте Беладжи Пуси поразил ворота своей бывшей команды, однако спустя девять минут хозяева отыграли пропущенный мяч, отличился Родерик Миллер. Тем не менее, коллектив под руководством Айхана Аббасова успел вновь выйти вперед в счете за шесть минут до перерыва. На этот раз точным ударом отметился Эдгар Адильханов. На 60-й минуте "Туран Товуз" снова сравнял счет, Алехандро Серрано реализовал пенальти. Победный гол товузцев забил Родерик Миллер, панамский футболист оформил дубль на 90+4-й минуте.

После этого результата "Туран Товуз" набрал 30 очков, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы. "Шамахы" идет седьмым, у него в активе 13 очков.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" и "Сумгайыт" обыграли со счетом 2:0 "Сабаил" и "Нефтчи" соответственно, "Зиря" разгромила "Кяпяз" - 4:0, а в противостоянии команд "Сабах" и "Карабах" была зафиксирована ничья (1:1).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqada tura "Turan Tovuz" - "Şamaxı" oyunu ilə yekun vurulub

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi