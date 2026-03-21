"Туран Товуз" обыграл "Габалу" в матче 25-го тура Премьер-лиги

"Туран Товуз" обыграл "Габалу" в домашнем матче 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:2.

За товузцев отличились Хайдерсон Уртадо (3, 49) и Жоарлем Сантос (59), мячи габалинцев забили Эшгин Ахмедов (27) и защитник товузцев Родерик Миллер, записавший в свой пассив автогол (90+7).

"Туран Товуз" с 48 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы, у "Габалы" 16 баллов и 11-я позиция в чемпионате страны.

В предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" (1:0), "Зиря" оказалась сильнее "Карван-Евлах" (1:0), "Сабах" выиграл у "Сумгайыт" (3:1), "Кяпаз" победил "Карабах" (1:0), а "Нефтчи" разгромил "Имишли" (6:0).