"Туран Товуз" обыграл "Габалу" в матче 25-го тура Премьер-лиги

    "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в домашнем матче 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:2.

    За товузцев отличились Хайдерсон Уртадо (3, 49) и Жоарлем Сантос (59), мячи габалинцев забили Эшгин Ахмедов (27) и защитник товузцев Родерик Миллер, записавший в свой пассив автогол (90+7).

    "Туран Товуз" с 48 очками расположился на третьей строчке турнирной таблицы, у "Габалы" 16 баллов и 11-я позиция в чемпионате страны.

    В предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" (1:0), "Зиря" оказалась сильнее "Карван-Евлах" (1:0), "Сабах" выиграл у "Сумгайыт" (3:1), "Кяпаз" победил "Карабах" (1:0), а "Нефтчи" разгромил "Имишли" (6:0).

    Премьер-лига Азербайджана Чемпионат Азербайджана по футболу ФК Туран Товуз ФК Габала
    "Turan Tovuz" turun son oyununda "Qəbələ"ni məğlub edib
    Число жертв пожара на заводе в Южной Корее возросло до 14

    В Турции задержали 139 подозреваемых в связях с ИГИЛ

    Хидаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на турнире "Большой шлем" в Тбилиси

    Лавров: США вытесняют Россию со всех энергорынков

    ВСУ атаковали Саратовский НПЗ в России

    Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились почти на 42%

    МВД Азербайджана: За сутки у граждан изъято 14 единиц огнестрельного оружия

    Израиль атаковал комплексы по производству баллистических ракет в Иране

