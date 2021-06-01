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Тур чемпионов: заработок Теймура Раджабова достигает 100 тыс. долларов

Тур чемпионов: заработок Теймура Раджабова достигает 100 тыс. долларов Обнародована турнирная таблица по итогам первых 6 раундов турнира чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Футбол
1 июня 2021 г. 12:03
Тур чемпионов: заработок Теймура Раджабова достигает 100 тыс. долларов

Обнародована турнирная таблица по итогам первых 6 раундов турнира чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Согласно сообщению Report, Теймур Раджабов, занявший 4-е место на турнире "The FTX Crypto Cup", сохранил позицию на 3-й строчке турнирной таблицы со 133 очками в активе.

Шахрияр Мамедъяров, завершивший классификационный этап последнего турнира на 10-м месте, с 21 очком расположился на 10-м месте. По итогам 6 раундов Раджабов заработал 98 500 долларов США, а Мамедъяров - 18 500 долларов.

Отметим, что Теймур Раджабов победил на II этапе Тура чемпионов, а на III - стал третьим. Шахрияр Мамедъяров завершил V этап на третьем месте.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Rəcəbovun qazancı 100 min dollara çatır

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