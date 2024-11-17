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Три футболиста исключены из состава сборной Азербайджана

Три футболиста исключены из состава сборной Азербайджана Три футболиста сборной Азербайджана не примут участие в выездном матче против Швеции в рамках VI тура Лиги наций УЕФА.
Футбол
17 ноября 2024 г. 12:59
Три футболиста исключены из состава сборной Азербайджана

Три футболиста сборной Азербайджана не примут участие в выездном матче против Швеции в рамках VI тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте АФФА.

Дисквалифицированный Эльвин Джафаргулиев, Рахиль Мамедов, получивший ранее травму, а также полузащитник Мустафа Ахмедзаде были исключены из состава национальной сборной.

Уточняется, что М.Ахмедзаде не поедет в Швецию по решению главного тренера Фернанду Сантуша.

Отметим, что матч Швеция - Азербайджан начнется 19 ноября в 23:45 по бакинскому времени на "Строуберри Арена".

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Версия на азербайджанском языке Üç futbolçu Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

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