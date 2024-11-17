Три футболиста исключены из состава сборной Азербайджана

Три футболиста сборной Азербайджана не примут участие в выездном матче против Швеции в рамках VI тура Лиги наций УЕФА.

Три футболиста сборной Азербайджана не примут участие в выездном матче против Швеции в рамках VI тура Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте АФФА.

Дисквалифицированный Эльвин Джафаргулиев, Рахиль Мамедов, получивший ранее травму, а также полузащитник Мустафа Ахмедзаде были исключены из состава национальной сборной.

Уточняется, что М.Ахмедзаде не поедет в Швецию по решению главного тренера Фернанду Сантуша.

Отметим, что матч Швеция - Азербайджан начнется 19 ноября в 23:45 по бакинскому времени на "Строуберри Арена".